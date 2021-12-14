Главную новогоднюю ель России спилили в Подмосковье

В Подмосковье спилили 90-летнюю новогоднюю ель для Кремля. Скоро она отправится на Соборную площадь.

Дерево выбирали по определенным параметрам: от 25 метров высотой и не старше 120 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.