До зимнего солнцестояния осталось 7 дней

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Дни зимнего солнцележания". В ней телезрителям рассказывают, сколько дней осталось до зимнего солнцестояния.

До него осталось всего 7 дней.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.