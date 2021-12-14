ВОЗ предупредила о риске роста госпитализаций и смертей из-за "Омикрона"

Пессимистичный прогноз озвучили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Там считают, что в ближайшее время ожидается рост госпитализаций и смертей от "Омикрона".

Накануне в Британии умер первый пациент, заразившийся новым штаммом. Эксперты говорят, что вирус распространяется с феноменальной скоростью.

В России сейчас болеют 16 человек, которые вернулись из ЮАР. По данным Минздрава, их жизни ничего не угрожает, состояние здоровья пациентов не ухудшается, все они либо были привиты, либо уже переболели ковидом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.