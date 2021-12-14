Работодателям в РФ будут выплачивать по три МРОТ за молодых сотрудников

Работодателям доплатят по три МРОТ за каждого молодого сотрудника до 30 лет из так называемых "уязвимых категорий". С 1 января в России планируют расширить антикризисную программу. Субсидии получат и те компании, которые наймут соискателей с инвалидностью, без среднего профессионального или высшего образования.

Доплачивать будут и за кандидатов, которые не нашли работу в течение четырех месяцев после возвращения из армии или после получения образования. Как полагают в Минтруде, такая поддержка коснется свыше 117 тысяч россиян. Субсидии по-прежнему будут идти из Фонда социального страхования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.