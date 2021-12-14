Коммунальные службы ликвидируют последствия мощного снегопада в Москве

В Москве прошел сильнейший снегопад. За сутки выпало 20% месячной нормы осадков, которая составляет 56 миллиметров. Работа по очистке улиц от снега продолжается.

Идут работы по очистке от снега пешеходных зон, общественных пространств, дворовых территорий, парковочных мест и вывозу снега с последующей зачисткой лотковой зоны. В дальнейшем собранный снег вывозят на стационарные снегосплавные пункты.

Сейчас на улицах города работает снегоуборочная и погрузочная техника. Проходит механизированное подметание с последующей противогололедной обработкой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.