Российским дачникам рассказали о штрафах за неубранный снег

Российским дачникам и садовым некоммерческим товариществам (СНТ) могут грозить штрафы за неубранный снег.

За превышение предельно допустимой высоты сугробов для физических лиц предусмотрен штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц – 25 тысяч рублей, а для юридических лиц – 300 тысяч рублей.

Для СНТ сумма штрафа за выявленные нарушения составляет 100 тысяч рублей. Также административное взыскание последует в том случае, если товарищество не станет соблюдать нормы, обеспечивающие доступ службам экстренной помощи для уборки снега и наледи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.