Дождь начался в некоторых районах Москвы

В некоторых районах Москвы начался дождь. Аварийные бригады перешли на круглосуточное дежурство, а коммунальные службы непрерывно проверяют состояние дорог. В столице действует желтый уровень погодной опасности.

Автомобилистов просят по возможности отложить поездки. По прогнозам синоптиков, 15 ноября температура сохранится на уровне 0–2 градусов с осадками в виде дождя и мокрого снега. Уже 16 ноября ожидается потепление до 3 градусов.

