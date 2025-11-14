Форма поиска по сайту

14 ноября, 19:15

Общество

Дождь начался в некоторых районах Москвы

Сильный ветер в Москве раскрутил звезды на кремлевских башнях

В некоторых районах Москвы начался дождь. Аварийные бригады перешли на круглосуточное дежурство, а коммунальные службы непрерывно проверяют состояние дорог. В столице действует желтый уровень погодной опасности.

Автомобилистов просят по возможности отложить поездки. По прогнозам синоптиков, 15 ноября температура сохранится на уровне 0–2 градусов с осадками в виде дождя и мокрого снега. Уже 16 ноября ожидается потепление до 3 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществопогодагородвидеоАлексей Лазаренко

