Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 ноября, 12:15

Общество

Жителей Москвы попросили быть внимательными во время сильного ветра 14 ноября

Жителей Москвы попросили быть внимательными во время сильного ветра 14 ноября

Скорость ветра в Москве составила 15 м/с 14 ноября

Москвичей предупредили о сильном ветре 14 ноября

В России риелторы начали массово отказываться от проведения сделок с участием пенсионеров

"Утро": москвичам рассказали о погоде 14 ноября

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 740 мм ртутного столба 14 ноября

Синоптик объяснил появление розового неба над Москвой

Московский предпрофессиональный экзамен позволит школьникам получить допбаллы к ЕГЭ

Новости регионов: первый снег выпал в Санкт-Петербурге

Эксперт объяснил рост цен красной икры в России

Синоптики и коммунальные службы выпустили экстренное предупреждение об опасном ветре в Москве с порывами до 17 метров в секунду. В городе действует желтый уровень погодной опасности.

В аэропортах Шереметьево и Внуково зафиксирован штормовой ветер до 16 метров в секунду, что создает риск падения деревьев и конструкций. Москвичей призвали не ставить автомобили в опасной зоне.

По прогнозам, 15 ноября в столице выпадет треть месячной нормы осадков в виде дождя и мокрого снега, образуется гололедица, а высота снежного покрова достигнет 3–4 сантиметров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородвидеоМария Рыбакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика