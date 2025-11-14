Жителей Москвы попросили быть внимательными во время сильного ветра 14 ноября

Синоптики и коммунальные службы выпустили экстренное предупреждение об опасном ветре в Москве с порывами до 17 метров в секунду. В городе действует желтый уровень погодной опасности.

В аэропортах Шереметьево и Внуково зафиксирован штормовой ветер до 16 метров в секунду, что создает риск падения деревьев и конструкций. Москвичей призвали не ставить автомобили в опасной зоне.

По прогнозам, 15 ноября в столице выпадет треть месячной нормы осадков в виде дождя и мокрого снега, образуется гололедица, а высота снежного покрова достигнет 3–4 сантиметров.

