14 ноября, 22:30

Общество

В России риелторы начали массово отказываться от проведения сделок с участием пенсионеров

В России риелторы начали массово отказываться от проведения сделок с участием пенсионеров. Они убеждают клиентов, что лучше выбрать другую квартиру, чтобы не рисковать.

Произошло это на фоне множества случаев мошенничества, когда пожилые люди избавляются от жилья и передают деньги аферистам. Потом, когда они осознают, что их обманули, пенсионеры требуют вернуть жилплощадь, и суд встает на их сторону.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

