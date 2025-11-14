Форма поиска по сайту

14 ноября, 08:30

Общество

Эксперт объяснил рост цен красной икры в России

Эксперт объяснил рост цен красной икры в России

Экономический обозреватель Константин Цыганков объяснил рост цен красной икры в России. По его словам, за последние два года стоимость стабильна, но в преддверии Нового года рост неизбежен.

Основные причины – общее удорожание производства, включая трудовые ресурсы, и традиционный всплеск спроса в конце ноября – начале декабря. Эксперт отметил, что улов лососевых в этом году был хороший, а предложение на рынке достаточное. Однако рост цен обусловлен не дефицитом, а увеличением издержек и сезонным поведением потребителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществоедавидеоМитя КозачинскийДарья ЕрмаковаКонстантин Цыганков

