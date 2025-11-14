Ролики с необычными таксистами в России набрали миллионы просмотров в соцсетях. Среди героев видео – астролог за рулем, который консультирует пассажиров по дате рождения, и владелец караоке-мобиля с подсветкой, микрофонами и планшетом для выбора песен.

Особенно популярны караоке-такси среди женщин. В числе водителей есть и те, кто читает стихи, сочиняет рэп или проводит экскурсии для туристов. По словам пассажиров, такие поездки поднимают настроение даже после тяжелого дня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.