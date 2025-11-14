Эксперт рассказал, как ошибки в оформлении трудовой книжки могут повлиять на пенсию

Ошибки при оформлении трудовой книжки могут привести к проблемам при назначении пенсии, рассказал экономический обозреватель Константин Цыганков. Даже незначительные неточности, например не зафиксированное изменение наименования организации, могут вызвать расхождения с данными в Социальном фонде. В результате стаж или заработок могут быть учтены не полностью, что снизит размер будущей пенсии.

Эксперт порекомендовал регулярно проверять записи в трудовой книжке на точность и полноту. Для этого достаточно обратиться в отдел кадров и уточнить, все ли корректно отражено. Главное – своевременно выявить и исправить возможные ошибки, пока есть возможность это сделать.

