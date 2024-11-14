Москвичи могут подать заявление на льготное питание школьников онлайн в течение года. В столице упростили систему оформления. Срок рассмотрения заявок стал меньше. Теперь это три календарных дня максимум. Онлайн-форма доступна также для учеников новых зданий школ, где только настраивают систему "Проход и питание".

Программа реновации в центре Москвы выполнена более чем на треть. За пять лет ключи от новых квартир получили почти 6 тысяч человек. В прошлом месяце к переезду приступили жители сразу четырех пятиэтажек. Для них построили дом на Пресненском Валу.

Почта Деда Мороза начинает работу в столице. В этом году установят 150 ярких ящиков по всему городу. Письмо можно будет отправить с 18 ноября. Организаторы обещают, что Дед Мороз обязательно прочитает всю корреспонденцию и ответит каждому.

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