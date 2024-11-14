Новости регионов: Дед Мороз отравился в тур по России из Великого Устюга

Дед Мороз отравился в тур по России из Великого Устюга. В планах сделать 64 остановки в городах центральной России, Сибири и на Дальнем Востоке. В составе поезда гости смогут принять участие в квестах со сказочными персонажами, посетить кукольный театр, вагон-лавку и ресторан с северной кухней. Все желающие встретятся с главным волшебником – Дедом Морозом, и получить от него подарок.

Разбор завалов на месте обрушения моста в Крыму займет около суток. По данным МЧС, на месте сейчас работают более 40 специалиста и 20 единиц техники. Накануне вечером на дороге в районе Джанкоя обрушился мост, ведущий через железнодорожные пути. Причиной стала перегруженная фура. В результате пострадали два человека: водители грузовика и легковушки. Один из них находится в тяжелом состоянии. В Минтрансе Запорожской области сообщили, что из-за аварии временно приостановлено железнодорожное сообщение с Крымом.

На Камчатке сотрудники МЧС спасли косатку. Животное выбросило на мелководье из-за шторма, а потом произошел отлив. Косатка находилась в нескольких метрах от воды. Сотрудники МЧС развернули спасательную операцию. Они поливали животное водой, чтобы не пересохла кожа. Даже пригнали экскаватор, с помощью тросов они подняли косатку и перенесли к воде, чтобы в прилив млекопитающее могло самостоятельно уплыть.

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