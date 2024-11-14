Стоматолог рассказал, как правильно выбрать зубную щетку

Зубная щетка – важный инструмент для поддержания здоровья зубов и десен. При выборе следует обратить внимание на жесткость щетины, которая должна соответствовать индивидуальным потребностям.

По мнению стоматолога Артура Тумашевича, для ежедневного использования подходят щетки с маркировкой "средней жесткости" или "мягкие". Также важно, чтобы они были изготовлены из искусственных материалов, таких как нейлон или полиуретан, и имели высоту рабочей поверхности от 2 до 2,5 сантиметра. Форма щетинок должна быть округлой, чтобы не повредить десны, а количество пучков должно быть достаточным для эффективного удаления налета.

Кроме того, эксперт рекомендует выбирать классические по форме без выступающих элементов. Обновление зубной щетки следует проводить, когда щетина распушилась и изменила форму, примерно раз в два месяца.

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