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14 ноября, 07:45

Общество

В России предложили новый подход к расчету пенсий

В России предложили новый подход к расчету пенсий

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В России предложили новый расчет пенсий, учитывающий не только трудовой стаж, но и вклад в общество, включая количество рожденных и воспитанных детей.

Аналитик центра "Дипломатия знаний" Владимир Тимаков рассмотрел вариант, при котором 50% пенсионного фонда распределяется согласно трудовому вкладу, а 50% – родительскому.

Эксперты считают, что такая политика может приостановить снижение рождаемости. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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