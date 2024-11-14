В России предложили новый подход к расчету пенсий

В России предложили новый расчет пенсий, учитывающий не только трудовой стаж, но и вклад в общество, включая количество рожденных и воспитанных детей.

Аналитик центра "Дипломатия знаний" Владимир Тимаков рассмотрел вариант, при котором 50% пенсионного фонда распределяется согласно трудовому вкладу, а 50% – родительскому.

Эксперты считают, что такая политика может приостановить снижение рождаемости. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.