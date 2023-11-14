Около 6,8 миллиона москвичей привились от гриппа, что составляет 53,8% жителей столицы, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора.

Москва одобрила реализацию восьми инвестпроектов по строительству новых производственных объектов, благодаря этому в городе будет создано более 6,5 тысячи новых рабочих мест. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

VR-кинотеатр, посетители которого смогут отправиться в виртуальную прогулку по Москве, открылся в павильоне "Умный город" на ВДНХ, сообщается на сайте мэра столицы.