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Новости

14 ноября, 23:00

Общество

Новости часа: гололедица ожидается в Москве в ночь на 15 ноября

Новости часа: гололедица ожидается в Москве в ночь на 15 ноября

Новости часа: Москва стала лидером по темпам ввода жилья среди российских регионов

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В ночь на 15 ноября в столице ожидается гололедица, поэтому при необходимости будет произведена противогололедная обработка. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Столичный "Спартак" обыграл московское "Динамо" в овертайме со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В филиале Московского зоопарка впервые родился козленок породы камори. Он появился на свет в начале октября, рассказали в телеграм-канале столичного зоопарка.

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