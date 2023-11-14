Новости часа: гололедица ожидается в Москве в ночь на 15 ноября

В ночь на 15 ноября в столице ожидается гололедица, поэтому при необходимости будет произведена противогололедная обработка. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Столичный "Спартак" обыграл московское "Динамо" в овертайме со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В филиале Московского зоопарка впервые родился козленок породы камори. Он появился на свет в начале октября, рассказали в телеграм-канале столичного зоопарка.