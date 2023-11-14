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14 ноября, 21:30

Общество

Новости часа: в Москве от гриппа привили почти 7 млн человек

Новости часа: в Москве от гриппа привили почти 7 млн человек

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Почти 7 миллионов человек сделали прививку от гриппа в Москве, эпидемическая ситуация в городе соответствует сезону. Об этом сказано на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Дом, состоящий из двух корпусов, на Коровинском шоссе в Москве введут в эксплутацию по программе реновации в 2024 году, сообщил руководитель департамента столичного строительства Рафик Загрутдинов.

Банк России выпустил в обращение памятные серебряные монеты номиналом 1 рубль "Динамо", ЦСКА и "Локомотив".

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