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14 ноября, 07:30

Общество

Названа средняя стоимость визита Деда Мороза и Снегурочки

Названа средняя стоимость визита Деда Мороза и Снегурочки

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Визит Деда Мороза и Снегурочки в этом году обойдется москвичам в 2 700 рублей. По данным одного из сервисов объявлений, это самый дорогой ценник по стране.

Между тем средний чек по стране – 1 500 рублей за услугу. Цены при этом меняются в зависимости от программы и времени заказа. Поэтому многие родители стараются заказать новогодних аниматоров пораньше.

С приближением 1 января цифры увеличиваются. Самым дорогим считается час с 00:00 до 01:00 нового года. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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