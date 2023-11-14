Названа средняя стоимость визита Деда Мороза и Снегурочки

Визит Деда Мороза и Снегурочки в этом году обойдется москвичам в 2 700 рублей. По данным одного из сервисов объявлений, это самый дорогой ценник по стране.

Между тем средний чек по стране – 1 500 рублей за услугу. Цены при этом меняются в зависимости от программы и времени заказа. Поэтому многие родители стараются заказать новогодних аниматоров пораньше.

С приближением 1 января цифры увеличиваются. Самым дорогим считается час с 00:00 до 01:00 нового года. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.