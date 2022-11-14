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Новости

14 ноября, 22:45

Общество

В Сирии российским военным вручили документы на получение жилья

В Сирии российским военным вручили документы на получение жилья

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Российским военным в Сирии вручили документы на получение жилья. Церемония прошла на авиабазе Хмеймим и в группировке войск в Дамаске.

Бумаги вручил заместитель руководителя департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Минобороны Александр Артамонов. Он отметил, что министерство уделяет особое внимание выполнению социальных гарантий, и в первую очередь обеспечение служащих жильем.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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(( Видеоряд: https://disk.yandex.ru/i/TusA1sFhSitERQ

Российским военнослужащим в Сирии вручены решения на получение постоянного жилья

Российским военнослужащим выполняющим специальные задачи на территории Сирийской Арабской Республики вручены решения о предоставлении жилых помещений для постоянного проживания и жилищных субсидий для приобретения квартир.
Торжественное вручение документов на получение постоянного жилья состоялось на авиабазе Хмеймим и в группировке войск в Дамаске.
Решения военнослужащим вручил заместитель руководителя Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Минобороны России Александр Артамонов.
Также, специалисты Департамента жилобеспечения провели ряд консультаций по вопросам касающихся предоставления жилых помещений. В свою очередь, замруководителя Департамента Александр Артамонов провел личные встречи с военнослужащими группировки.
Руководством Минобороны России уделяется особое внимание выполнению социальных гарантий в отношении военнослужащих, в том числе в реализации прав военнослужащих и членов их семей на обеспечение жильем. ))
обществовидеоСветлана Ключникова
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