Москвичей предупредили о похолодании

В Москве заметно похолодало. К утру стоит ожижать минусовую температуру со снегом.

Синоптики предупредили, что сугробов пока что ждать не стоит. В среду, 16 ноября, будет еще холоднее. До минус пяти днем и минус восьми ночью. Снега прибавится, его высота составит уже три сантиметра. Пролежит он как минимум неделю.

В пятницу, 18 ноября, передают метель. Специалисты попросили жителей Москвы быть внимательными на дорогах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.



(( ждем снег и мороз ))

