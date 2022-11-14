Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

14 ноября, 21:30

Общество

Москвичей предупредили о похолодании

Москвичей предупредили о похолодании

Москвичам рассказали о последних новостях вечера 14 ноября

Новости часа: РФ ввела санкции против 100 граждан Канады

"Личная территория": недоступное жилье

"Торги Москвы": город выставил на аукцион десятки помещений в центре столицы

ФНС и МВД организовали налоговую проверку в сети кафе "Андерсон"

Синоптики предупредили о похолодании в Москве с 15 ноября

"Цифра дня": 22%

Новости часа: в России впервые присвоили звание "Мать-героиня"

"Атмосфера": снегопад ожидается в столице 15 ноября

В Москве заметно похолодало. К утру стоит ожижать минусовую температуру со снегом.

Синоптики предупредили, что сугробов пока что ждать не стоит. В среду, 16 ноября, будет еще холоднее. До минус пяти днем и минус восьми ночью. Снега прибавится, его высота составит уже три сантиметра. Пролежит он как минимум неделю.

В пятницу, 18 ноября, передают метель. Специалисты попросили жителей Москвы быть внимательными на дорогах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также


(( ждем снег и мороз ))
обществовидеоМаксим Селиковпогода
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика