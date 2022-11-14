Москвичам рассказали о последних новостях вечера 14 ноября. Так, локальные сети турецкого общественного питания планируют выйти на российский рынок уже до конца этого года. Открыться могут заведения под названием Little Kitchen, а также кофейни Arabica.

В то же время российский рынок интересует и бизнесменов из стран ближнего зарубежья. Например, недавно в торговом центре "Океания" открылась первая кофейня сети Coffee Boom, которая популярна в Узбекистане и Казахстане.

Купить латте можно за 400 рублей, кусочек торта "Наполеон" – за 450. А куриное филе и гарнир на выбор обойдется почти в 600 рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.