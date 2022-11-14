Синоптики предупредили о похолодании в Москве с 15 ноября

Синоптики предупредили о похолодании в Москве со вторника, 15 ноября. По словам синоптиков, в этот день в городе пройдет снегопад. Существует вероятность, что в столице выпадет до трех сантиметров снега, а среднесуточная температура упадет до 5 градусов ниже нуля в течение недели.

Холодный фронт пришел в город со штормом: ветер ломал деревья и сносил крыши. Подробнее о последствиях урагана и дальнейших прогнозах – в эфире телеканала Москва 24.