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Синоптики предупредили о похолодании в Москве с 15 ноября

Синоптики предупредили о похолодании в Москве с 15 ноября

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Синоптики предупредили о похолодании в Москве со вторника, 15 ноября. По словам синоптиков, в этот день в городе пройдет снегопад. Существует вероятность, что в столице выпадет до трех сантиметров снега, а среднесуточная температура упадет до 5 градусов ниже нуля в течение недели.

Холодный фронт пришел в город со штормом: ветер ломал деревья и сносил крыши. Подробнее о последствиях урагана и дальнейших прогнозах – в эфире телеканала Москва 24.

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