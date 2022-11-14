Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Общество

Новости часа: ГД одобрила приостановку судопроизводства в отношении мобилизованных

Новости часа: ГД одобрила приостановку судопроизводства в отношении мобилизованных

Новости часа: Путин назвал поддержку участников спецоперации первостепенной задачей

Путин назвал первостепенной задачей поддержку участников СВО и их семей

Синоптик предупредил о снегопаде в Москве 15 ноября

Россияне начали поиск сноубордов в преддверии зимнего сезона

Своеобразную акцию протеста устроил водитель маршрутки в Балакове под Саратовом

Зима в Москве наступит 16 ноября

Одетого в летнюю одежду мужчину на моноколесе заметили в Тимирязевском районе

Новости часа: Турция отвергла соболезнования посольства США после теракта в Стамбуле

Метеорологическая зима наступит в Москве в ближайшее время

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Комитет Госдумы одобрил проект о приостановке судопроизводства в отношении мобилизованных. В ГД прокомментировали, что приостановка не будет распространяться на требования по алиментам.

Одна россиянка, пострадавшая при теракте в Стамбуле, находится в клинике. Об этом сообщили в Генконсульстве России.

Зимняя погода придет в Москву 15 ноября, а в ночь на 16 ноября выпадет снег. О погоде рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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