Новости часа: ГД одобрила приостановку судопроизводства в отношении мобилизованных

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Комитет Госдумы одобрил проект о приостановке судопроизводства в отношении мобилизованных. В ГД прокомментировали, что приостановка не будет распространяться на требования по алиментам.

Одна россиянка, пострадавшая при теракте в Стамбуле, находится в клинике. Об этом сообщили в Генконсульстве России.

Зимняя погода придет в Москву 15 ноября, а в ночь на 16 ноября выпадет снег. О погоде рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.