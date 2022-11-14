Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Общество

Новости часа: мобилизованные граждане получат выплаты за декабрь досрочно

Новости часа: мобилизованные граждане получат выплаты за декабрь досрочно

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Около 40–50 тысяч человек, по последним данным, решили остаться на правом берегу Днепра, сообщил мэр Херсона Александр Кобец.

Мобилизованные получат выплаты за декабрь заранее, до 25 числа, говорится в ответе замминистра Минобороны Татьяны Шевцовой на запрос депутата Госдумы Максима Иванова.

Самый большой каток Москвы откроют на ВДНХ 25 ноября, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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