Новости часа: мобилизованные граждане получат выплаты за декабрь досрочно

Около 40–50 тысяч человек, по последним данным, решили остаться на правом берегу Днепра, сообщил мэр Херсона Александр Кобец.

Мобилизованные получат выплаты за декабрь заранее, до 25 числа, говорится в ответе замминистра Минобороны Татьяны Шевцовой на запрос депутата Госдумы Максима Иванова.

Самый большой каток Москвы откроют на ВДНХ 25 ноября, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

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