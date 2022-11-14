Риэлторские компании предложили разрешить ипотечные каникулы всем семьям с детьми

Ипотечные каникулы предлагают разрешить всем семьям с детьми, а не только тем, у кого доходы упали на 30%. С такой инициативой выступили крупные риэлторские компании, пишут "Известия". Письмо направили в кабмин и Центробанк.

Авторы идеи также предлагают разрешить каникулы, если в собственности находится более одной квартиры, а еще увеличить допустимый размер кредита с 15 до 30 миллионов рублей для Москвы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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