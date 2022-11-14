Ветер до 20 метров в секунду ожидается в Москве 14 ноября

Желтый уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы будет действовать в Москве до 15:00 вторника, 15 ноября.

Ожидается шквалистый ветер порывами до 20 метров в секунду. Температура резко снизится, на дорогах возможен гололед. Днем пасмурно, воздух прогреется максимум до 3 градусов тепла. К ночи похолодает еще больше, до нуля, а в некоторых районах до -1.

Осадков синоптики не прогнозируют. Атмосферное давление чуть выше нормы.

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