С 1 декабря в России вырастут тарифы ЖКХ

С 1 декабря в России изменятся тарифы на воду, электроэнергию, тепло, газ и вывоз мусора. Речь идет о повышении не более чем на 9%. Об этом пишет газета "Известия", ссылаясь на данные Минэкономразвития РФ.

Сообщается, что таким образом индексация тарифов переносится с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Перенос сроков объясняют необходимостью обновления инфраструктуры: теплотрасс, водопроводов и других объектов. В Минэкономразвития подчеркнули, что следующая индексация тарифов произойдет лишь 1 июля 2024 года.

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