В России стартовал "Географический диктант"

В России стартовала просветительская акция "Географический диктант". В это время москвичи пишут его в Российской государственной библиотеке. Им предстоит ответить на 40 вопросов.

"Географический диктант" проходит уже в седьмой раз. В этом году организованы тысячи площадок, в том числе впервые на станциях в Антарктиде. Диктант пишут и за рубежом. Например, в Белоруссии, Казахстане, и даже в Китае. За все время существования акции знание географии проверили у почти 2 миллионов человек.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

