Жителей Москвы и Подмосковья предостерегли о сильном ветре

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области из-за сильного ветра. 14 ноября его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

В городе пасмурно, местами возможны небольшие дожди. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.