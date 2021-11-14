Телезрителям рассказали, как мотивируют вакцинироваться жителей других стран

Разные страны придумывают свои, зачастую необычные способы мотивировать своих граждан вакцинироваться от коронавируса. Так, в США взрослые за прививку могут получить 100 долларов, а дети – набор сладостей на ту же сумму.

В Швейцариии между тем вакцинированным предлагают отправиться в тур по закрытым в обычные дни катакомбам. В качестве гида – вице-президент государственного совета. А в Австрии за вакцинацию предлагают скидку на обслуживание в одном из венских борделей. Причем сделать прививку можно прямо в заведении.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

