14 октября, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 14 октября

"Миллион вопросов": стоматолог рассказала, стоит ли делать отбеливание зубов дома

"Вопрос спорный": в Госдуме предложили расторгать браки только через процедуру медиации

Жителям коттеджного поселка в Москве ограничили доступ к услугам из-за долгов

Потеря смысла жизни стала основной причиной обращения москвичей к психологам

Московских водителей попросили быть внимательнее на дорогах из-за дождя со снегом

"Атмосфера": 5 градусов ожидается в Москве днем 15 октября

Новые случаи заболевания ветрянкой зафиксированы по всей России

Сезон белого русского трюфеля начался в Подмосковье

Синоптики спрогнозировали дождь в течение всего дня в Москве 14 октября

Жители коттеджного поселка в ТиНАО готовят иск против службы эксплуатации. Компания блокирует должникам пропуска, из-за чего к домам не могут проехать курьеры и такси. Пострадавшие жильцы уверены, что это злоупотребление полномочиями.

Около 8 тысяч москвичей начинают переезд в новостройки по программе реновации. Сразу 14 домов в разных районах готовы к заселению. Ключи от своих квартир получили семьи, выбравшие жилой комплекс на Нагорной улице в районе Котловка.

Введение нового механизма расчета утильсбора для иностранных автомобилей отложили до 1 декабря. Вице-премьер Денис Мантуров дал соответствующее поручение Минпромторгу. О готовящихся изменениях правительство сообщило в сентябре, что вызвало большой ажиотаж на таможенных пунктах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

