Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 14 октября

Жители коттеджного поселка в ТиНАО готовят иск против службы эксплуатации. Компания блокирует должникам пропуска, из-за чего к домам не могут проехать курьеры и такси. Пострадавшие жильцы уверены, что это злоупотребление полномочиями.

Около 8 тысяч москвичей начинают переезд в новостройки по программе реновации. Сразу 14 домов в разных районах готовы к заселению. Ключи от своих квартир получили семьи, выбравшие жилой комплекс на Нагорной улице в районе Котловка.

Введение нового механизма расчета утильсбора для иностранных автомобилей отложили до 1 декабря. Вице-премьер Денис Мантуров дал соответствующее поручение Минпромторгу. О готовящихся изменениях правительство сообщило в сентябре, что вызвало большой ажиотаж на таможенных пунктах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

