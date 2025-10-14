Жителям коттеджного поселка в Москве ограничили доступ к услугам из-за долгов

Жителям коттеджного поселка "Академия Парк" в ТиНАО ограничили доступ к услугам из-за задолженностей перед службой эксплуатации. Людям блокируют гостевые пропуска, из-за чего к домам не могут подъехать курьеры, такси и даже врачи, а иногда под ограничения подпадают и те, кто не имеет долгов.

Служба эксплуатации объясняет такие меры наличием задолженности более чем за 2 месяца и ссылается на договор, согласно которому может ограничивать некоторые услуги.

По словам адвоката жильцов, ни закон, ни договор не предусматривают права на блокировку въезда или установку бетонных блоков на парковках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.