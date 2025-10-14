Потеря смысла жизни стала основной причиной обращения москвичей к психологам

Потеря смысла жизни стала самой частой причиной обращения москвичей к специалистам, рассказали в Московской службе психологической помощи. Также среди распространенных тем обращений – различные страхи и фобии, а также тревожные и депрессивные состояния.

Всего с начала года от москвичей поступило около 50 тысяч звонков. Специалисты отметили, что в осенний период особенно уязвимыми становятся те, кто испытывает нехватку дневного света и социальных контактов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



