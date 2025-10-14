Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 октября, 17:30

Общество

Потеря смысла жизни стала основной причиной обращения москвичей к психологам

Потеря смысла жизни стала основной причиной обращения москвичей к психологам

Московских водителей попросили быть внимательнее на дорогах из-за дождя со снегом

"Атмосфера": 5 градусов ожидается в Москве днем 15 октября

Новые случаи заболевания ветрянкой зафиксированы по всей России

Сезон белого русского трюфеля начался в Подмосковье

Синоптики спрогнозировали дождь в течение всего дня в Москве 14 октября

"Атмосфера": 5 градусов ожидается в Москве вечером 14 октября

15 октября станет самым холодным днем этой недели в Москве

"Доктор 24": врач рассказала, чем завтракать для укрепления иммунитета

"Сделано в Москве": Kreola

Потеря смысла жизни стала самой частой причиной обращения москвичей к специалистам, рассказали в Московской службе психологической помощи. Также среди распространенных тем обращений – различные страхи и фобии, а также тревожные и депрессивные состояния.

Всего с начала года от москвичей поступило около 50 тысяч звонков. Специалисты отметили, что в осенний период особенно уязвимыми становятся те, кто испытывает нехватку дневного света и социальных контактов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоАлина ГилеваМаксим Шаманин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика