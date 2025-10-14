Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 октября, 23:00

Общество

Сезон белого русского трюфеля начался в Подмосковье

Сезон белого русского трюфеля начался в Подмосковье

Синоптики спрогнозировали дождь в течение всего дня в Москве 14 октября

"Атмосфера": 5 градусов ожидается в Москве вечером 14 октября

15 октября станет самым холодным днем этой недели в Москве

"Доктор 24": врач рассказала, чем завтракать для укрепления иммунитета

"Сделано в Москве": Kreola

Психологическое состояние подростков стали проверять в школах России

В Подмосковье за сутки выпало 80% месячной нормы осадков

"Утро": москвичам рассказали о погоде 14 октября

"Утро": скорость ветра 14 октября в Москве составит 3–8 м/с

В Подмосковье стартовал сезон сбора белого русского трюфеля. Несмотря на похолодание, дождливый октябрь и легкие заморозки, в регионе продолжился грибной сезон. В лесах также растут осенние и зимние опята, подосиновики, вешенки, белые, польские грибы и лисички.

По словам экспертов, рост грибов зависит от влаги и температуры, и оба фактора в этом году благоприятны. По прогнозам микологов, сбор может продолжиться как минимум до середины ноября, пока не установятся устойчивые заморозки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоАлексей ПименовЕкатерина Кузнеченкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика