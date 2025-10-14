Сезон белого русского трюфеля начался в Подмосковье

В Подмосковье стартовал сезон сбора белого русского трюфеля. Несмотря на похолодание, дождливый октябрь и легкие заморозки, в регионе продолжился грибной сезон. В лесах также растут осенние и зимние опята, подосиновики, вешенки, белые, польские грибы и лисички.

По словам экспертов, рост грибов зависит от влаги и температуры, и оба фактора в этом году благоприятны. По прогнозам микологов, сбор может продолжиться как минимум до середины ноября, пока не установятся устойчивые заморозки.

