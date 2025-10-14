Ученые объяснили, как можно избавиться от навязчивых мелодий в голове

Примерно 90% населения Земли страдают от того, что услышанные песни крутятся в голове. Ученые узнали, как можно избавиться от навязчивых мелодий.

Они поняли, что заставляет мозг зацикливаться. Механизм схож с тем, что вызывает навязчивые мысли. Чтобы избежать этого, нужно разрушить алгоритм на постоянное повторение, который создал мозг. Достаточно спеть песню целиком вслух, и мелодия уйдет из сознания.

