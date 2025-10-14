Заболеваемость ОРВИ снизилась на 7% за неделю в России

За неделю заболеваемость ОРВИ по России снизилась на 7%, заявили в Роспотребнадзоре. Также стало меньше случаев COVID-19. На данный момент зарегистрировано 9,5 тысячи больных коронавирусом. Это на 8% меньше, чем неделей ранее.

Также в ведомстве рассказали о том, как продвигается прививочная компания. По последним данным, вакцину от гриппа получили уже более 36 миллионов россиян. Это почти четверть от численности населения страны.

