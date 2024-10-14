Обитатели московского зоопарка эмоционально встретили первый снег в столице. Так, погода явно не порадовала Тарзана – видео с волком опубликовала гендиректор зоосада Светлана Акулова. Вид у животного был довольно растерянный.

Зато панда Жуи удивляет своей невозмутимостью: она хладнокровно разгуливала по свежему снежному покрову, ведь традиционно ее главной мишенью на этом белом ковре был сочный обед. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

