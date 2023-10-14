Москвичей предупредили об аномальном тепле и грозах в выходные

В Москве спрогнозировали дождь с ветром и грозы вместе с аномальным теплом, которое придет в регион 14 и 15 октября. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

Он отметил, что 14 октября целый день идут дожди, несмотря на теплую погоду. Температура в субботу, по его словам, выше нормы на 5 градусов, а в воскресенье в столице ожидается чуть ли не летнее тепло. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.