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14 октября, 21:00

Общество

Москвичей предупредили об аномальном тепле и грозах в выходные

Москвичей предупредили об аномальном тепле и грозах в выходные

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Жителей столицы предупредили о грозе и порывистом ветре 14 октября

В Москве спрогнозировали дождь с ветром и грозы вместе с аномальным теплом, которое придет в регион 14 и 15 октября. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

Он отметил, что 14 октября целый день идут дожди, несмотря на теплую погоду. Температура в субботу, по его словам, выше нормы на 5 градусов, а в воскресенье в столице ожидается чуть ли не летнее тепло. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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