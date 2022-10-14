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Новости

14 октября, 16:50

Общество

Специалисты рассказали, какую роль играет отец в воспитании ребенка

Специалисты рассказали, какую роль играет отец в воспитании ребенка

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14 октября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция по теме "День отца. Мужской разговор".

О роли отца в судьбе ребенка рассказывали:

  • уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская;
  • советник генерального директора ВЦИОМ Елена Михайлова;
  • председатель Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в городе Москве Алексей Чегодаев;
  • директор "Центра патриотического воспитания", заместитель начальника штаба местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" по ЗАО Москвы Кирилл Денисов.
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