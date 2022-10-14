14 октября, 16:50Общество
Специалисты рассказали, какую роль играет отец в воспитании ребенка
14 октября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция по теме "День отца. Мужской разговор".
О роли отца в судьбе ребенка рассказывали:
- уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская;
- советник генерального директора ВЦИОМ Елена Михайлова;
- председатель Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в городе Москве Алексей Чегодаев;
- директор "Центра патриотического воспитания", заместитель начальника штаба местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" по ЗАО Москвы Кирилл Денисов.