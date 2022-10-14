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Общество

Новости часа: в ГД предложили замораживать кредиты пропавших без вести мобилизованных

Новости часа: в ГД предложили замораживать кредиты пропавших без вести мобилизованных

МЧС выпустило экстренное предупреждение о плотном тумане 15 октября

В ГД предложили банкирам замораживать кредиты пропавших без вести мобилизованных

Новости часа: РФ готова помогать в восстановлении энергосистемы Центральной Азии – Путин

В военкомате Москвы опровергли сообщения о вручении повесток возле метро

Новости часа: Клишас заявил об отсутствии законных ограничений для подлежащих мобилизации

"Я там вырос, там моя земля": мобилизованный рассказал, как относится к мобилизации

"Атмосфера": 5 градусов тепла ожидается в столице вечером 14 октября

В Москве вырос спрос на услуги для животных

Новости часа: Крымский мост должны восстановить до 1 июля 2023 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Госдуме предложили банкирам замораживать кредиты пропавших без вести мобилизованных. Идея заключается в том, чтобы кредитные каникулы продлили до момента, когда человека официально признают погибшим.

Военный комиссариат Москвы опроверг сообщения о вручении повесток о мобилизации у станций метро. Об этом рассказал полковник Михаил Локтев.

Система ПВО работает над Белгородской областью. Об этом сообщил региональный оперштаб.

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