15:30Общество
Новости часа: в ГД предложили замораживать кредиты пропавших без вести мобилизованных
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Госдуме предложили банкирам замораживать кредиты пропавших без вести мобилизованных. Идея заключается в том, чтобы кредитные каникулы продлили до момента, когда человека официально признают погибшим.
Военный комиссариат Москвы опроверг сообщения о вручении повесток о мобилизации у станций метро. Об этом рассказал полковник Михаил Локтев.
Система ПВО работает над Белгородской областью. Об этом сообщил региональный оперштаб.