Новости часа: в ГД предложили замораживать кредиты пропавших без вести мобилизованных

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Госдуме предложили банкирам замораживать кредиты пропавших без вести мобилизованных. Идея заключается в том, чтобы кредитные каникулы продлили до момента, когда человека официально признают погибшим.

Военный комиссариат Москвы опроверг сообщения о вручении повесток о мобилизации у станций метро. Об этом рассказал полковник Михаил Локтев.

Система ПВО работает над Белгородской областью. Об этом сообщил региональный оперштаб.