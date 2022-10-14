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Общество

В ГД предложили банкирам замораживать кредиты пропавших без вести мобилизованных

В ГД предложили банкирам замораживать кредиты пропавших без вести мобилизованных

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Банкирам предложили замораживать кредиты пропавших без вести мобилизованных. Идея заключается в том, чтобы кредитные каникулы продлили до момента, когда человека официально признают погибшим.

Также депутаты Госдумы предлагают установить лимиты погашения кредитов для погибших мобилизованных предпринимателей. Эти предложения могут рассмотреть в первом чтении 18 октября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Частичная мобилизация 2022
обществовидеоРоман Карлов
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