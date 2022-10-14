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Политика

Новости часа: Клишас заявил об отсутствии законных ограничений для подлежащих мобилизации

Новости часа: Клишас заявил об отсутствии законных ограничений для подлежащих мобилизации

"Я там вырос, там моя земля": мобилизованный рассказал, как относится к мобилизации

"Атмосфера": 5 градусов тепла ожидается в столице вечером 14 октября

В Москве вырос спрос на услуги для животных

Новости часа: Крымский мост должны восстановить до 1 июля 2023 года

Врачи рассказали о ситуации с ковидом в Москве

В Москве запустят производство медицинской мебели – Собянин

"Поедем ребят поддерживать": доброволец рассказал, как относится к мобилизации

Новости часа: Минпросвещения попросило предоставить отсрочку от мобилизации учителям

В РФ завершился второй сезон волонтерского проекта "Земляне"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Никаких законных ограничений для подлежащих мобилизации россиян в стране не вводили. Об этом заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Вооруженные силы РФ пресекают попытки ВСУ прорваться в Херсонскую область. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Подвариант штамма "Омикрон" под названием "Цербер" вряд ли придет в Россию. Об этом рассказал Академик РАН и доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

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