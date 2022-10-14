Новости часа: Клишас заявил об отсутствии законных ограничений для подлежащих мобилизации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Никаких законных ограничений для подлежащих мобилизации россиян в стране не вводили. Об этом заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Вооруженные силы РФ пресекают попытки ВСУ прорваться в Херсонскую область. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Подвариант штамма "Омикрон" под названием "Цербер" вряд ли придет в Россию. Об этом рассказал Академик РАН и доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.