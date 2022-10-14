12:15Общество
"Поедем ребят поддерживать": доброволец рассказал, как относится к мобилизации
В России расширили список тех, кому положена отсрочка от частичной мобилизации. О таких нововведениях сообщила в своем телеграм-канале детский омбудсмен Мария Львова-Белова.
Теперь под частичную мобилизацию не подпадают отцы троих детей до 16 лет, те, кто воспитывает троих и более детей до 18 лет, один из которых имеет инвалидность, а также мужчины, у которых на иждивении ребенок, нуждающийся в паллиативном уходе.
В Москве добровольцы и мобилизованные продолжают прибывать в военкоматы и временные пункты призыва. Для добровольцев, мобилизованных и их семей действует ряд льгот – сохранение рабочих мест, зачисление детей без очереди в сад и кредитные каникулы.
"Повестка пришла чуть позже, чем я сюда пришел. Сейчас оденут, и поедем ребят поддерживать", – поделился один из добровольцев.
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