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Новости часа: Минпросвещения попросило предоставить отсрочку от мобилизации учителям

Новости часа: Минпросвещения попросило предоставить отсрочку от мобилизации учителям

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Минпросвещения направило в кабмин ходатайство об отсрочке от частичной мобилизации для школьных учителей.

Кабмин выделил более 1,6 миллиардов рублей на поддержку дальнобойщиков РФ, у которых конфисковали машины на Украине. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.

Уличное освещение и архитектурную подсветку в столице перевели на зимний режим работы. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

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