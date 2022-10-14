Новости часа: Минпросвещения попросило предоставить отсрочку от мобилизации учителям

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Минпросвещения направило в кабмин ходатайство об отсрочке от частичной мобилизации для школьных учителей.

Кабмин выделил более 1,6 миллиардов рублей на поддержку дальнобойщиков РФ, у которых конфисковали машины на Украине. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.

Уличное освещение и архитектурную подсветку в столице перевели на зимний режим работы. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.