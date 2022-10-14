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В РФ завершился второй сезон волонтерского проекта "Земляне"

В РФ завершился второй сезон волонтерского проекта "Земляне"

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Всероссийский волонтерский проект "Земляне" завершил второй сезон. Этот проект – попытка возрождения села на примерах малых фермерских хозяйств. Все желающие могут провести свой отпуск или каникулы на ферме, а также получить практические навыки в сельском хозяйстве.

В этом году в проекте активно участвовали студенты ветеринарных и аграрных академий. Сельское волонтерство для них – это возможность стажировки, а для фермеров – помощь, которой всегда не хватает.

Проект "Земляне" придумали городские жители, увлеченные деревенским образом жизни и заботой об экологии. А Минсельхоз эту идею одобрил. В 2022 году поступило более 1,5 тысячи заявок на волонтерство, больше всего желающих из Москвы. В итоге стажировку прошли 150 человек на 25 фермах в 16 регионах России. По итогам стажировки волонтеры получили сертификаты министерства.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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