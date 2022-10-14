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Общество

"Записался через госуслуги": доброволец рассказал, как прибыл в военкомат

"Записался через госуслуги": доброволец рассказал, как прибыл в военкомат

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Подать заявление на социальные выплаты семьи мобилизованных теперь помогут и во флагманах "Мои документы". Список мест расширили, раньше заявки принимали только на улице Сергия Радонежского, где находится основной Центр поддержки.

"Я иду добровольцем, записался через госуслуги. Я считаю, что это мой долг как гражданина. У меня есть возможность помочь нашей стране в такой сложной ситуация, и я это сделаю", – поделился один из добровольцев.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Частичная мобилизация 2022
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