Добровольцы продолжают приходить в столичные военкоматы

В столичных военкоматах все больше тех, кто приходит добровольцами для отправки в зону СВО. Среди них есть и такие, которые призыву не подлежат, но имеет боевой опыт и хочет отправиться принять участие в спецоперации.

Добровольцев и мобилизованных в Москве и области обучают на полигонах Западного Военного округа. Еще до начала частичной мобилизации Москва укомплектовала и отправила для участия в специальной военной операции три батальона добровольцев.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.