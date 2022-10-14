Правительство РФ поможет жителям Херсонской области выехать в другие регионы

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что херсонцам, желающим поселиться в других российских региона, помогут с переездом и обустройством. Кроме того, организован отдых для тех, кому необходимо восстановиться. Их в данный момент принимают курорты Краснодара, Крыма и других регионов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.